அசாம், பீகாரில் வெள்ளம்.. அதிகரிக்கும் பலி எண்ணிக்கை.. கேரளாவிற்கு மஞ்சள் அலார்ட்.. வானிலை அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியாவில் அசாம், பீகார், கேரளாவில் கோடை மழை கொட்டி வருகிறது. இதில் அசாம் மாநிலம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நியைில் பீகாரிலும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. கேரளா மாநிலத்தில் அணைகள் நிரம்பி வருவதால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பெய்த மழையால் ஐபிஎல் பிளேஆப் போட்டிகள் நடக்கும் கொல்கத்தா மைதானம் சேதமடைந்துள்ளது.

இந்தியாவில் மே மாதம் கோடை வெயிலுக்கு பெயர் பெற்றது. இயல்பை விடவெப்பம் அதிகமாக காணப்படும். இருப்பினும் பல மாநிலங்களில் கோடை மழை பெய்து மக்களை குளிர்விக்கும்.

அந்த வகையில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கோடை மழை கொட்டி வருகிறது. இதனால் அசாம், பீகார் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் உயிர் சேதம், பொருட் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் மழை, வெயில் உள்ளது என்பது பற்றிய முழு விபரம் வருமாறு:

English summary

In India Heavy rains in Assam, Bihar and Kerala. The death toll is rising in Bihar, the worst-hit state in Assam. The Kolkata cricket ground where the IPL play-off matches will be played has been damaged due to heavy rains in West Bengal and now flood warnings have been issued for dams in Kerala.