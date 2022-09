சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவில் 'கரப்ஷனுக்கு' இடமிருக்க கூடாது! தமிழக டிஜிபிக்கு உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

Chennai

சென்னை: நேர்மை, ஒழுக்கம், கண்ணியமிக்கவர்களை மட்டுமே சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவில் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு டிஜிபி-க்கு உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சமீப காலங்களாக காவல்துறையில் குற்றங்களை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறைந்து வருவதாகவும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

ஆயுதப்படைகளை சேர்ந்த காவலர்கள் தங்களை மீண்டும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவுக்கு மாற்றக்கோரி தாக்கல் செய்த மனுவின் மீதான விசாரணையில் நீதிமன்றம் இந்த கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளது.

The High Court has instructed the Tamil Nadu DGP that only honest, moral and dignified persons should be appointed in the law and order department. The court also pointed out that the crime prevention activities of the police have been declining in recent times. The court expressed these views while hearing a petition filed by constables belonging to the armed forces seeking their transfer back to the law and order wing.