ஓமிக்ரான் பீதி.. தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்

சென்னை: கொரோனாவின், ஓமிக்ரான் பாதிப்பு பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு காலவரையற்ற விடுமுறை என சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் தகவல்கள் பொய்யானது என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி விளக்களித்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரிட்டோரியா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள நகரங்கள் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது. இந்த புதிய வகை கொரோன வைரஸ் அதிகமான வேகத்தில் பரவும் தன்மை கொண்டதாகவும் உருமாற்றங்கள் அதிகம் கொண்டதாகவும் இருக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த புதிய வைரசுக்கு பி11529 என்றும், ஓமிக்ரான் எனவும் விஞ்ஞானிகள் பெயரிட்டுள்ளனர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து சென்ற பயணிகள் உடலில் கொரோனா வைரஸ் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Minister Anbil Mahesh has said that the information released that school and colleges are on indefinite holiday is false. Interpretation of the spread of information on social networking sites that the holiday will be given due to fear of the spread of Omicron.