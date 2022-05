3 பேரை தட்டி தூக்கிய திமுக! ஏக குஷியில் காங்.. ராஜ்ய சபா எம்பிக்கள் தேர்வானது எப்படி? இதான் பின்னணி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக போகிற 6 ராஜ்ய சபா இடங்கள் உட்பட 57 இடங்களுக்கு ஜூன் 10ம் தேதி தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இந்த தேர்தல் எப்படி நடக்கும், இதன் உறுப்பினர்கள் எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

ராஜ்ய சபா தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் சூடுபிடித்துள்ளது. ராஜ்ய சபா என்பது நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் மாநிலங்களவை ஆகும்.

இதன் உறுப்பினர்களுக்கு 6 ஆண்டுகள் பதவிக்காலம். ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டும் இதில் இருக்கும் 3ல் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் நிறைவு பெறும்.

ஜூன் 10-ல் ராஜ்யசபா தேர்தல்: இந்த 3 பேருக்கும் திமுக எம்.பி. சீட் கொடுத்தது ஏன்? பின்னணி என்ன?

English summary

How are Members of the Rajya Sabha elected? How many DMK and AIADMK can be selected this year? தமிழ்நாட்டில் காலியாக போகிற 6 ராஜ்ய சபா இடங்கள் உட்பட 57 இடங்களுக்கு ஜூன் 10ம் தேதி தேர்தல் நடக்க உள்ளது.