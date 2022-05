காரணமே "அவர்"தான்.. சிக்கி திணற போகுது பாஜக.. டெல்லியின் கறார் முடிவு.. வெடித்த லோக்கல் பாலிட்டிக்ஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸில் சும்மாவே புயல் அடிக்கும்.. இப்போது, ராஜ்ய சபா வேட்பாளர் அறிவிப்பையடுத்து, மேலும் பூசல்களும், பொருமல்களும் வெடித்து கிளம்பி உள்ளன.

திமுக ஒதுக்கிய ஒரே ஒரு ராஜ்ய சபா சீட்டை யாருக்கு தருவது என்ற சிக்கல் கடந்த சில நாட்களாகவே இழுபறியில் இருந்தது.

2016ம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ப.சிதம்பரத்தின் பதவி காலம் முடிவடைய உள்ளதால், மீண்டும் தமிழகத்தில் இருந்து அவர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டே இருந்தது.

English summary

How is Congress going to deal with the infighting and KS Alagiri is dissatisfied, say sources