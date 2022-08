மெட்ராஸ் வேண்டாம்.. "சென்னை.." தலைநகரின் பெயரை மாற்றி கருணாநிதி சாதித்தது எப்படி?

Chennai

சென்னை: நம்ம சென்னைக்கு இப்போ 383 வயசு. சரியா சொன்னா சென்னைக்கு 26 வயசுதான். மெட்ராசுக்குதான் 383 வயசு. என்ன குழப்பமா இருக்கா? அது அப்படித்தான்.

சென்னைக்கு இதற்கு முன்னால் பல பெயர்கள் இருந்தன. கொரமண்டல் கடற்கரை, மதராசபட்டினம், சென்னைப்பட்டினம், மதராஸ், மெட்ராஸ் என்று யார் ஆண்டார்களோ அவர்களின் ஆட்சிக்கு ஏற்ப பெயர்களும் காட்சி தந்தன.

ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சிக்காலத்தில் தென் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி 'மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி' என்றே அழைக்கப்பட்டது. அதன் சட்டப்பேரவையும் அதே பெயரிலேயே குறிப்பிடப்பட்டது. இதன் நிலப்பரப்பு ஏறக்குறைய இன்றைய ஒடிசாவரை இருந்தது. குடகுகூட அன்று மெட்ராசின் ஒரு அங்கம்தான்.

கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா என எந்த மாநிலமும் அப்போது பிறக்கவில்லை. மொத்தமா மெட்ராஸ்தான். இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு 'தமிழ்நாடு' எனப் பெயர் சூட்டிய பெருமை அண்ணாவையே சேரும். இந்தக் கோரிக்கையை முன்வைத்துச் சாகும்வரை உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு தன் உயிரையே அர்ப்பணித்தார் சங்கரலிங்கனார்.

