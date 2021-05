"போன் போட்டதும் வந்துவிட்டார்".. பம்பரமாக சுழலும் "மா. சு".. தூங்க கூட நேரமில்லை.. ஸ்டாலின் திருப்தி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா கேஸ்கள் உயர்ந்து வரும் நிலையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் ஒரே வாரத்தில் தனது பணிகளை வேகப்படுத்தி உள்ளார். சிறு சிறு குறைகளை களைந்து, முந்தைய அரசு செய்யாத சில பணிகளை மா. சுப்பிரமணியன் துரிதமாக செய்ய தொடங்கி உள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா இரண்டாம் அலை வேகம் எடுத்து வருகிறது. ஆனால் மற்ற தென்னிந்திய மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகாவோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் தமிழகத்தில் இரண்டாம் அலை கொஞ்சம் கட்டுப்பாடோடுதான் இருக்கிறது.

அதான் ரம்ஜான் வாழ்த்து சொல்லிட்டோம்ல.. எப்ப சார் பிரியாணி கொண்டு வந்து தருவீங்க?

முக்கியமாக கேரளா போன்ற சின்ன மாநிலத்தில் தினசரி கேஸ்கள் தமிழகத்தை விட 10 ஆயிரம் அதிகமாக தினமும் பதிவாகி வருகிறது. தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த துரிதமாக பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

How Ma Subramanian the new health minister of Tamilnadu works against Covid 19 surge? How Ma Subramanian the new health minister of Tamilnadu works against Covid 19 surge in the state so far?