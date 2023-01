பிராமணர்களை எதிரிகளாக சித்தரிப்பது தவறு.. திருமாவளவன் பேச்சு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 75 ஆண்டுகளில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக எத்தனை தலித்துகள், எத்தனை பழங்குடிகள், எத்தனை பிற்படுத்தப்பட்டோர் வந்திருக்கிறார்கள் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல் முன்னேறிய சாதிகள் தவிர்த்து, வேறு யாரும் பதவிக்கு வர முடியாதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அன்பகத்தில் தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் சார்பாக புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கலந்துகொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன் பேசுகையில், சமகாலத் தலைவர்களில் சாதியை எதிர்த்து போராடியவர்கள் அம்பேதரும், பெரியாரும் மட்டும் தான். அம்பேத்கர் தேசிய அளவில் பெரும் சமூகத்தில் அடையாளமாக இருக்கிறார்.

அவர்கள் அம்பேத்கரை தங்கள் மீட்பராக பார்க்கிறார்கள். அம்பேத்கரை பகைத்தால் தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்கள் மதம் மாறிவிடுவார்கள் என்பதால் செயல் தந்திரமாக அம்பேத்கரை தன் வயப்படுத்த முயல்கிறார்கள். ஆனால் பெரியாரை தங்களின் எதிரியாக தொடர்ந்து முன்னிறுத்துகிறார்கள்.

