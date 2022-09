வேலைவாய்ப்பு இல்லை.. டி சர்ட்டில் எழுதியபடி ராகுலுடன் இளைஞர்கள்! இந்த டி சர்ட்டை பாஜக எதிர்பார்க்கல

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தில் ராகுல்காந்தி அணிந்திருக்கும் டீ சர்ட்டின் விலை ரூ.41 ஆயிரம் என பாஜக விமர்சனம் செய்துள்ளது. இது விவாதப்பொருளாகி உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் சார்பில் பாஜகவுக்கு டீசர்ட் மூலம் வித்தியாசமான முறையில் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி சில திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளார். முதற்கட்டமாக அவர் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 3500 கிலோமீட்டர் வரை ராகுல்காந்தி நடைப்பயணம் செய்கிறார்.

பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என இந்திய ஒற்றுமை பயணம் என்ற பெயரில் இந்த நடைப்பயணம் கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் துவங்கியது. இன்று 4வது நாளாக நடைப்பயணம் நடைபெற்று வருகிறது.

‛நாடகம்’ என்ற அண்ணாமலை.. ‛உள்நோக்கம்’ என ஒரேபோடு போட்ட கேஎஸ் அழகிரி.. பரபர பாரத் ஜோடோ யாத்திரை

English summary

The BJP has criticized the price of the t-shirt worn by Rahul Gandhi during the 'Bharat Jodo Yatrai' Indian Unity Walk at Rs 41,000. While this has become a topic of discussion, the Congress has responded to the BJP in a different way with a dessert.