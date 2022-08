ஆளுநர் ரவியிடம் அரசியல் பற்றி பேசினேன்.. ரஜினிகாந்த் அதிரடி பேட்டி!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியிடம் அரசியல் பற்றி விவாதித்தேன் என்று கூறியுள்ள ரஜினிகாந்த், தனக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணமில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்ள டெல்லிக்கு சென்றிருந்த ரஜினி காந்த் நேற்று சென்னை திரும்பினார். அப்போது ஜெயிலர் படம் எந்த நிலையில் உள்ளது. அடுத்து என்ன என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு நடிகர் ரஜினி, அடுத்து ஷூட்டிங் தான் என கூறி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்றைய தினம், கிண்டி ராஜ்பவனில் உள்ள தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பேசியுள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது அரசியல் வட்டார த்தில் மட்டுமில்லாமல் திரைத்துறையினர் மத்தியிலும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக தமிழக ஆளுநருக்கும், தமிழக அரசுக்கும் மோதல் போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாத்தங்களை அரசு நிகழ்வுகளில் தமிழக ஆளுநர் ரவி பேசுவதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் நடிகர் ரஜினி காந்த் தமிழக ஆளுநரை சந்தித்து பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பு மரியாதை ரீதியிலான சந்திப்பாக கூறப்பட்டாலும், தமிழக அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

டெல்லியிலிருந்து சென்னை திரும்பியதும்.. ராஜ்பவனுக்கு விரைந்த ரஜினிகாந்த்.. ஆளுநருடன் சந்திப்பு

ராஜ்பவனில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினிகாந்த், ஆளுநரிடம் தற்போதய அரசியல் பற்றி விவாதித்ததாக கூறினார். அதைப்பற்றி தற்போது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறினார்.

தமிழகத்தில் உள்ள ஆன்மீக உணர்வு ஆளுநருக்கு பிடித்துள்ளது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் பற்றி விவாதித்தீர்களா என்று கேட்டதற்கு இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது என்று கூறினார். மறுபடியும் அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் உள்ளதா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு சிரித்துக்கொண்டே அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று கூறினார்.

தயிர், அரிசி, பால் பாக்கெட்டுகளுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு அது பற்றி கருத்து கூற விரும்பவில்லை என்றும் ரஜினி கூறினார்.

Governor R.N. Rajinikanth has said that he discussed politics with Ravi and said that he has no intention of joining politics. When asked if they had discussed the parliamentary elections, he said that he could not say at the moment.