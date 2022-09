கலாய்க்காதீங்க.. கஷ்டமா இருக்கு! அண்ணாமலை முன்னாள் ஐபிஎஸ்.. அதான் காலில் விழுந்தேன் -மாணவி விளக்கம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதாலேயே அவர் காலில் விழுந்ததாக மாணவி அகிலாண்டேஷ்வரி விளக்கமளித்து இருக்கிறார்.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக நீட் என்ற நுழைவுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது.

இதற்கு தொடக்கத்திலிருந்தே தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் மாணவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இதனால் அனிதா தொடங்கி பல மாணவர்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர்.

English summary

NEET passed student Akhilandeshwari explained that, "Iam the daughter of a village tea seller passed in NEET exam. Please avoid troll me on social media. Its hurting for me. I fell in Annamalai foot because he is EX.IPS officer."