அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரிடம் பேசினேன்.. கவனம் பெற்ற அண்ணாமலையின் பேட்டி

சென்னை: அதிமுகவில் இரு அணிகளாக பிளவு பட்டு தலைமை பதவியை கைப்பற்ற ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே கடும் போட்டோ போட்டி நிலவி வருகிறது. இது தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் விரைவில் தீர்ப்புஅளிக்க உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் இரு தரப்பையும் பாஜக அனுசரிக்கும் விதமாக நடப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எனக்குறிப்பிட்டு பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்தும் பெற்றுள்ளது.

அதிமுகவில் தலைமை பதவியை யார் கைப்பற்றுவது என்பது தொடர்பாக ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த ஜுலை 11 ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழுவை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கூட்டியது.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். கட்சியில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

AIADMK has split into two factions and there is a fierce photo competition between OPS and EPS to win the leadership post. The Supreme Court is going to give a verdict in this case soon. Political commentators are saying that the BJP is accommodating both sides in this issue. In this situation, the AIADMK Interim General Secretary's announcement of Tamil Nadu BJP President Annamalai Edappadi Palaniswami has gained importance in the political circles.