வரும் தேர்தலில்..மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால்.. நாட்டை எவராலும் காப்பாற்ற முடியாது.. திருமாவளவன்

சென்னை: சென்னையில் திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணியின் பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது. இதில் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் 2024-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் எவராலும் காப்பாற்ற முடியாது என பேசினார்.

திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணியின் பிறந்த நாள் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். விழாவில் திருமாவளவன் பேசியதாவது:-

English summary

Dravida Kazhagam president K. Veeramani's birthday celebration was held in Chennai. Speaking on this, Thirumavalavan said that no one can save BJP if it comes back to power in the 2024 parliamentary elections.