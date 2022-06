ரெண்டுல ஒண்ணை தொடணும்.. ஓபிஎஸ்-ஐ ரவுண்டு கட்டிய எடப்பாடி.. தீர்ப்பு ‘அப்படி’ வந்தால் என்ன நடக்கும்?

Chennai

சென்னை : நீதிமன்ற உத்தரவு இன்று ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சாதகமாக வரவில்லை என்றால், எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டபடி நாளை அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடக்கும்.

அப்படி நடந்தால், அந்த பொதுக்குழுவில் பங்கேற்று, ஒற்றைத் தலைமை விவாதம் எழுந்தால் பெரும் அமளியில் ஓ.பி.எஸ் தரப்பினர் ஈடுபடலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

ஒற்றைத் தலைமை தீர்மானம் குறித்த பேச்சுகள் எழுந்தால் வெளிப்படையாக கட்சி விதிகளுக்கு மாறாக பொதுக்குழு நடைபெறுவதாக அறிவித்துவிட்டு வெளிநடப்பு செய்யலாம் என்றும் அதன்பிறகு நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

AIADMK general body meeting tomorrow : OPS may openly declare that the general body is being held contrary to party rules and then walk out and go to court.