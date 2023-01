காயத்ரி ரகுராம் திமுகவில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவாரா? அமைச்சர் பொன்முடி அளித்த பதில்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நடிகை காயத்ரி ரகுராம் திமுகவில் இணைய விரும்பினால் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் பொன்முடி பதிலளித்துள்ளார். பெரியார், அண்ணா ஆகியோர் கொள்கையை ஏற்று யார் திமுகவிற்கு வந்தாலும், அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள். காயத்ரி ரகுராமிற்கும் அதே தான் என்று அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவில் அண்ணாமலை இணைவதற்கு முன்னதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் கட்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தவர். இதனிடையே அண்ணாமலை தமிழக பாஜகவின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், தமிழக பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவராக நடிகை காயத்ரி ரகுராமிற்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.

இதனிடையே காசி தமிழ்ச்சங்கம் நிகழ்ச்சியின் போது காயத்ரி ரகுராம் பதிவிட்ட ட்வீட் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து சூர்யா சிவா - டெய்சி விவகாரத்தின் போது, காயத்ரி ரகுராம் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி 6 மாதத்துக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

பாட்ஷா பாரு, பாட்ஷா பாருனு போஸ்டர் அடிக்கிறாங்க.. பாஜக அண்ணாமலையால வளரவில்லை.. காயத்ரி ரகுராம்

