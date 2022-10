"பாஜக பழிவாங்க நினைத்தால் திமுகவின் போர் குணத்தை பார்ப்பீர்கள்" உதயநிதி ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தின் உரிமைகள் மத்திய அரசால் பறிக்கப்பட்டால் திமுகவின் போர்க்குணத்தை பார்ப்பீர்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் நேர்காணல்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்களை "திருவாரூர் முத்துவேல் கருணாநிதி எனும் நான்...'' என்ற நூலை திமுக மாணவர் அணி செயலாளரும், எம்எல்ஏ-வுமான சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் தொகுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துரை கொண்ட இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த நூலை எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பெற்றுக்கொண்டார்.

English summary

Udhayanidhi Stalin has said that if the rights of Tamil Nadu are taken away by the central government, everyone will see DMK's militancy.