ரவுண்டு வாங்க.. அங்கேயே இருந்தா எப்படி? ஸ்டாலின் போட்ட உத்தரவு.. ரெடியான அமைச்சர்கள்.. என்னாச்சு?

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அமைச்சர்கள் சிலருக்கு முக்கியமான உத்தரவு ஒன்று முதல்வர் அலுவலகம் சார்பாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் அரசியல் நிலவரம் சூடுபிடிக்க தொடங்கி உள்ளது. 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு இன்னும் 17 மாதங்களுக்கும் மேல் இருக்கிறது.

ஆனால் தேர்தலுக்கு இப்போதே கட்சிகள் தயாராக தொடங்கிவிட்டன. தேர்தல் வெற்றிபெறுவது தொடர்பான வியூகங்களை வகுக்க மாநில கட்சிகள் பல தயாராகிவிட்டன.

Important order from CM Stalin to Tamil Nadu Ministers those who stay in their constituency most of the times.