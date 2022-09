பொய்ப்பிரசாரம் முறியடிப்பு.. தமிழகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் அமைதியாக நடக்கும்.. அர்ஜூன் சம்பத் உறுதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

தூத்துக்குடி: தமிழகம் சங்கிகளின் பூமி. சங்கம் வளர்த்த பூமி. பொய்பிரசாரம் முறியடிக்கப்பட்டு ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் அமைதியாக நடக்கும். இதுதொடர்பாக பொய் பிரசாரம் முறியடிக்கப்படும் என இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவன தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரபட்டிணம் "ஸ்ரீ" ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் சமேத "ஸ்ரீ" முத்தாரம்மன் திருக்கோவில் தசரா வெகு விமர்சியாக நடைபெற்றது வருகிறது. அம்மனுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்த காளி, சிவன், முருகன் என பல்வேறு கடவுள் வேஷம் அணிவது வழக்கம்,

தூத்துக்குடியில், காளி ஊர்வலமானது ருத்ர தர்ம சேவா அமைப்பினர் வருடந்தோறும் நடத்துவர். இந்த வருடத்துக்கான ஊர்வலமானது தூத்துக்குடி இசக்கியம்மன் கோவிலில் தொடங்கி சிவன் கோவில் வரை நடைபெற்றது.

அசோக் கெலாட் மீது அதிருப்தி.. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு சோனியாவின் கவனத்தை பெறும் 3 தலைவர்கள்!

English summary

Tamil Nadu is the land of Sanghis. The land raised by the association. The RSS march will be peaceful. Hindu People's Party Organization President Arjun Sampath has said that the false propaganda in this regard will be defeated.