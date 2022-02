என்னதான் ஆச்சு நம்ம சென்னைக்கு..மொத்தமா ஊருக்கு போய்ட்டாங்களா? 45 சதவீதத்தை தாண்டாத வாக்குப் பதிவு.!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் நகர்ப்புற வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் சென்னையில் வாக்குப் பதிவு மிக மந்தமாகவே இருந்தது. பெரும்பாலான வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்ட நிலையில், மொத்தமாக 200 வார்டுகளிலும் சரசாரியாக சுமார் 45க்கும் குறைவான சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மாநிலம் முழுவதும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

சென்னை உள்ளிட்ட 21 மாநகராட்சிகள் 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு மாநிலம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக ஒரு சில சலசலப்புகளுக்கிடையே அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

With the completion of urban polling in Tamil Nadu, the turnout in Chennai was very sluggish. It is shocking that in most of the 200 wards in total, less than 45 percent of the vote was cast on average, with most polling stations being deserted without voters.