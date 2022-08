383-ம் ஆண்டில் சென்னை.. முக்கிய பூங்காக்களில் ‘செல்ஃபி பூத்கள்’.. எலியட்ஸ் கடற்கரையில் கொண்டாட்டம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: நாளை மெட்ராஸ் டே கொண்டாடப்பட இருப்பதையொட்டி, அதனை கொண்டாடுவதற்காக மாநகராட்சி சார்பில் சென்னையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

TamilNadu Day | தமிழ்நாட்டின் பெருமை மிகு புள்ளிவிபரம் *TamilNadu

சிங்கார சென்னைக்கு நாளையுடன் வயது 383 ஆகப் போகிறது. 1639 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி மெட்ராஸ் மாகாணம் முதன் முதலில் உருவானது.

இந்தியாவுக்கு வாணிபம் செய்வதற்காக வந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்தவாசியை ஆட்சி செய்து வந்த தாமஸ், வெங்கடப்ப நாயக்கரிடம் மதரசப்பட்டினம் என்ற பகுதியை வாங்கினார்.

வாகன ஓட்டிகளிடம் லஞ்சம் பெற்றால் 6 மாதம் சஸ்பெண்ட்.. சென்னை டிராபிக் போலீஸாருக்கு எச்சரிக்கை

English summary

As Madras Day is being celebrated tomorrow, the Corporation has organized various programs in Chennai to celebrate it.