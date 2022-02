நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் 60.70 % வாக்குப் பதிவு.. கரூர் தான் டாப்.. சென்னையில் மிகக் குறைவு..!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் 60.70 % வாக்குகள் பதிவாகி உள்ள நிலையில், மாநகராட்சிகளில் அதிகபட்சமாக கரூரில் 75.84% வாக்குகளும், சென்னை மாநகராட்சியில் குறைந்தபட்சமாக 43.59% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வாக்குப்பதிவானது இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை நடைபெற்று நிறைவடைந்தது.

இன்று பதிவான வாக்குகள் வரும் 22-ந் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். இன்றைய வாக்குப் பதிவில் பெரிய அளவில் அசம்பாவிதங்கள் இல்லாமல் சில சர்ச்சைகளுடன் முடிவடைந்தது.

In the urban local body elections held in Tamil Nadu today, 60.70% of the votes were cast, with a maximum of 75.84% in Karur and a minimum of 43.59% in Chennai.