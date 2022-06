கையெழுத்தே இல்லயே.. அதிமுக தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் செல்லாது.. ஓ பன்னீர் செல்வம் பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛சென்னையில் நாளை கூட்டப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் கட்சியின் சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பானதாகும். கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர், துணை ஒருங்கிணைப்பாளரின் கையெழுத்தின்றி கூட்டப்பட்டுள்ள இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் கட்சி தொண்டர்களை எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்தாது'' என ஓ பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைத்தூக்கியுள்ளது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அதனை விடுவதாக இல்லை.

இதனால் இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மோதல் முற்றியது. கூட்டத்தில் இருந்து பாதியில் கோபத்தோடு வெளியேறிய ஓ.பன்னீர் செல்வம் மீது தண்ணீர் பாட்டில் வீசப்பட்டது. இதையடுத்து மீண்டும் பொதுக்குழு கூட்டம் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெறும் என்று எடப்பாடி அணியினர் அறிவித்தனர்.

English summary

The meeting of the executive councils announced to be convened in Chennai tomorrow is against the party's legal rules. The decisions taken at this meeting, which was convened without the signature of the party coordinator and deputy coordinator, will in no way restrict party volunteers, ”O Panneer Selvam said in a statement.