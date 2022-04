"பிளான் சக்ஸஸ்".. துள்ளி வந்த "ஆட்டுக்குட்டி".. ஒரே கல்லில் 2 மாங்கா அடித்த பாஜக.. விழிக்கும் திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவுக்கு எதிரான காய் நகர்த்தல்களை பாஜக துவங்கிவிட்டது.. இதனால் திமுக தரப்பு எரிச்சல் அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சமீப காலமாகவே, பாஜகவின் நடவடிக்கைகள் திமுகவுக்கு எரிச்சலை கிளப்பிவிட்டு வருகிறது.. திமுகவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டங்களையும் அறிவித்து, அதை நடத்தியும் வருகிறது..

அறிக்கைகள், ட்வீட் பதிவுகள் மூலமும் முதல்வர் ஸ்டாலினை விமர்சித்தும் வருகிறது.. இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து திமுக அரசுக்கு கடுமையான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருவதாகவே தெரிகிறது.

நியூஸ் வந்துருக்கு! தனிப்பட்ட வகையில் வலி, அவமானம்.. இருக்கட்டும்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பரபரப்பு பேச்சு

English summary

In what ways is the BJP going to face the DMK and What are the strategies of dmk mk stalin திமுகவை டேமேஜ் செய்ய அடுத்த ஐடியாவை பாஜக கையிலெடுத்து வருகிறது