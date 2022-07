கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை: முதல்வர் ஸ்டாலின், காவல்துறையும் தான் பொறுப்பு.. இபிஸ் சரமாரி குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னச்சேலம் அருகே பள்ளி மாணவி மர்மமரணம் மற்றும் வன்முறைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலினின் அரசும், காவல்துறையின் அலட்சியமும் தான் காரணம் என அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னச்சேலம் அருகே கனியாமூர் பகுதியில் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டம் பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த மாணவி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர் விடுதியில் தங்கி கல்வி பயின்று வந்தார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு விடுதியின் 3வது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பள்ளி நிர்வாகம் கூறியது. மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர்.

Interim General Secretary of AIADMK Edappadi Palanichamy has publicly blamed the inaction of Chief Minister Stalin's government and police negligence for the mysterious death and violence of a school girl near Chinnachelam in Kallakurichi district.