விடாது பெய்யும் மழை.. தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கிய வெள்ளம்..சென்னை மழைக்கு முதல் உயிர் பலி

சென்னை: சென்னையில் விடிய விடிய பெய்த மழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ளநீத் தேங்கியுள்ளது. புளியந்தோப்பு பகுதியில் வீட்டின் ஸ்லாப் இடிந்து விழுந்து பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். வெள்ள நீரை வெளியேற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. எழும்பூர், புரசைவாக்கம், வேப்பேரி, பெரியமேடு, திருவல்லிக்கேணி, பட்டினப்பாக்கம், அயனாவரம், கீழ்ப்பாக்கம், சேத்துப்பட்டு, நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், அண்ணா நகர், வில்லிவாக்கம், பெசன்ட் நகர், கே.கே.நகர், அசோக்நகர், ஈக்காட்டு தாங்கல் சைதாப்பேட்டை கிண்டி, திருவான்மியூர் உள்பட நகரின் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை நீடித்தது.

அதைபோல சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. தாம்பரம் பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் பல இடங்களில் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது.

Due to heavy rains in Chennai, many areas have been flooded. A woman died after the slab of her house collapsed in Pulianthoppu area. Corporation employees are engaged in the work of draining flood water.