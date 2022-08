Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் சோதனை நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு சினிமா பைனான்சியராக இருந்து வருபவர் அன்புச்செழியன். சென்னை தி.நகரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு வருமான வரி துறையினர் இன்று திடீரென சென்று சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

மதுரையை பூர்வீகமாகக் கொண்ட இவர் கோபுரம் பிலிம்ஸ் சார்பில் ஆண்டவன் கட்டளை, மருது மற்றும் வெள்ளைக்கார துரை உள்ளிட்ட சில படங்களை தயாரித்து உள்ளார்.

கருடபஞ்சமி..கோகுலாஷ்டமி..வராஹ ஜெயந்தி - திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இந்த மாதம் விஷேசங்கள்

சில தமிழ் திரைப்படங்களை தயாரிக்க உதவியாக பைனான்சியராகவும் இருந்துள்ளார். இந்நிலையில் அவர் மீது வரி ஏய்ப்பு புகார் எழுந்தது. இதனை தொடர்ந்து வருமான வரி துறையினர் அவரது வீட்டிற்கு சென்று சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு விஜய் நடித்த பிகில் பட விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்.

இன்று காலை 5 மணி முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Income Tax raid at Anbu chezhiyan house: (அன்புச்செழியன் வீட்டில் வருமான வரி சோதனை) Income Tax officials are conducting a search at the house of cinema financier Anbu chezhiyan. It has been reported that a search is being conducted at his house in Nungambakkam.