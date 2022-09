”இந்தியா இந்துக்கள் நாடு தான்” திமுக எம்பி ஆ.ராசா கருத்துக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் எதிர்ப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்தியா இந்துக்கள் நாடு தான், இந்துக்கள் கிடையாது என்று யாரும் சொல்ல முடியாது என்று தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசாவின் இந்துக்கள் குறித்த பேச்சு தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு தமிழக பாஜகவினர் தங்களது கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா பேசுகையில், இந்து மதத்தில் இருந்து வெளியேற விரும்பினால் நீதிமன்றங்கள் அனுமதிப்பதில்லை. கிறிஸ்துவராக இல்லையென்றால், இஸ்லாமியராக இல்லையென்றால் நீ இந்துவாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது. இப்படிபட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

திடீர்னு நொறுங்கி உடைந்து கண்ணீர் விட்ட பிரேமலதா.. விஜயகாந்த் ஹெல்த் + அந்த தங்கமான மனசு.. என்னாச்சு

English summary

India is a Hindu Country says DMDK TReasurer Premalatha Vijayakanth. Also he said, DMDK is not a Community or Religion Oriented party. It is a Secular Party in Taminadu.