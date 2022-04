தீக்குச்சியைவிட சூடாகும் விலையேற்றம்... தீப்பெட்டி உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்த முடிவு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மூலப் பொருட்களில் விலையேற்றம் காரணமாக 6 ஆம் தேதியிலிருந்து 17 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் தீப்பெட்டி உற்பத்தியை நிறுத்த உற்பத்தியாளர்கள் முடிவு செய்து உள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் அனைத்து வகையான பொருட்களின் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், தீப்பெட்டி தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருட்களின் விலையும் கணிசமான அளவு அதிகரித்து உள்ளது.

இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தியாளர்கள் விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி உற்பத்தி நிறுத்தத்தை அறிவித்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Manufacturers in Tamil Nadu have decided to suspend production of Match box from the 6th to the 17th due to rising prices of raw materials: