ஐஜேகே 6 வார்டில் வெற்றி.. அமமுகவில் அப்பா, மகன், மகள் வெற்றி.. உள்ளாட்சி தேர்தல் சுவாரசியங்கள்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை முடிவடைந்து வெற்றி நிலவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தூத்துக்குடியில் அப்பா, மகன், மகள் என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் வெற்றி பெற்றனர். இதேபோல் சோழவந்தான் பேரூராட்சியில் அம்மா மகன் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் அண்மையில் நடந்திருந்த நிலையில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.

தபால் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவுகள் எண்ணப்பட்டன. 10 மணியிலிருந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

English summary

In Thoothukudi, 3 members of the same family, father, son and daughter, won the by-election after the counting of votes was declared. Similarly, mother and son have won in Cholavanthan municipality.