அடுத்தடுத்து இடி.. நடராஜனின் கனவை உலுக்கிய 4 சம்பவம்.. நேரம் பார்த்து இப்படியா நடக்கணும்?

சென்னை: ஐபிஎல் 2021 தொடரின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டங்கள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் நடராஜன் திடீரென கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரின் கெரியரில் இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

இந்திய அணியின் எதிர்காலங்களில் ஒருவராக பார்க்கப்படும் வீரர் நடராஜன். தமிழ்நாடு வீரரான இவர் ஐபிஎல் போட்டிகளிலும், டிஎன்பிஎல் போட்டிகளிலும் சிறப்பாக ஆடி இந்திய அணிக்குள் தேர்வானார். 2020 ஐபிஎல் தொடரில் நன்றாக ஆடியதால் இந்திய அணிக்குள்ளும் இவர் வாய்ப்பு பெற்றார்.

வாய்ப்பு பெற்ற முதல் ஆஸ்திரேலிய தொடரிலேயே டி 20, டெஸ்ட், ஒருநாள் என்று அனைத்து பிரிவிலும் சிறப்பாக ஆடினார். நடராஜன் களமிறங்கினால் இந்தியா தோல்வியே அடையாது என்று அறிவிக்கும் அளவிற்கு நடராஜனின் ஆட்டம் சிறப்பாக இருந்தது. இந்திய உலகக் கோப்பை டி 20 அணியிலும் இவர் இடம்பெறுவர் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

IPL 2021: One by One, Natarajan facing a lot of blows in his career after getting into the limelight.