பாஜக தமிழ்நாட்டில் வேகமா வளருதா? துரைமுருகன் காமெடி பண்றாரு.. சீண்டிய திருமாவளவன்!

சென்னை : தமிழகத்தில் பாஜக ராட்சசன் போன்று வளர்ந்து வருகிறது என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் நகைச்சுவையாக கூறியிருப்பார் எனத் தெரிவித்துள்ளார் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்.

சமீப சில ஆண்டுகளில், தமிழ்நாட்டில் பாஜக தீவிரமாகப் களமிறங்கி, அரசியல் செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது பல்வேறு தரப்பினர் மத்தியிலும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பாஜக தமிழக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வரும் நிலையில், பாஜகவின் வளர்ச்சியை ஒப்புக்கொள்வது போல அமைச்சர் துரைமுருகனின் சமீபத்திய பேச்சு அமைந்திருந்தது.

English summary

Minister Duraimurugan would have joked that the BJP is growing like a devil in Tamil Nadu, and he is basically a humorist, said VCK leader Thirumavalavan.