6 "புள்ளிகள்" யார்.. மேயர் பதவிக்கு வெச்ச குறி.. முக்கிய இடங்களில் திமிறி எழும் திமுக.. பரபர களம்

சென்னை: இந்த முறை தேர்தலில் மேயர் பதவியை எட்டிப்பிடிக்க திமுக படுமும்முரமாக வேலை பார்த்து வருகிறது.. அதிலும் மேயர் பதவிக்கு குறி வைத்து சில முக்கிய புள்ளிகள், படுநாசூக்காக காய் நகர்த்தி வருகின்றனராம்..!

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளதால், இப்போதே பதற்றம் தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.. இதில் சென்னை, கோவை, திருச்சி உட்பட யார் மேயராக உட்கார போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

இந்த மேயர் பதவிகளை பிடிக்க, திமுக, அதிமுக கட்சிகளில் பலத்த போட்டி நிலவுகிறது... மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் நேரடியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு, மறைமுக தேர்தல் மூலம்தான் மேயர், துணை மேயர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்..

சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் மேயராக அமரப்போவது யார்? - அதிமுக - திமுக இடையே கடும் பலப்பரிட்சை

English summary

Is DMK ahead of AIADMK and Who will be the mayor of Trichy and Chennai