வெடித்துக் கிளம்பிய மோதல்.. எடப்பாடி படத்தை அழித்த சிவி சண்முகம் ஆதரவாளர்கள்? வெலவெலத்த விழுப்புரம்!

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக தலைமையுடன் மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் சிவி சண்முகத்துக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் இடையே உரசல்கள் இருப்பதாக கடந்து சில நாட்களாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் விழுப்புரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் படத்தை சிவி சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் அழித்ததாக புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இது உண்மையா?

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நடவடிக்கைகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளன. குறிப்பாக அமித் ஷாவை நேரில் சந்தித்த பிறகு அவருக்கு சாதகமான அம்சங்கள் அரசியலில் நிகழத் தொடங்கி இருக்கிறது.

டெல்லி தலைமையின் ஆதரவு இருப்பதால் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எப்படியாவது அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்து விட வேண்டும் என முனைப்பு காட்டி வருகிறார்.

எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் அதிமுகவில் யார்? உதயநிதிக்கு இடம் எங்கே தெரியுமா? சபாநாயகர் அப்பாவு பதில்!

For the past few days, there have been reports of friction between CV Shanmugam and Edappadi Palanichami, who are handling the conflict with the BJP leadership over the AIADMK single leadership issue. In this situation, a photo is being shared on social media that CV Shanmugam's supporters have destroyed Edappadi Palanichamy's picture in Villupuram. Is this true?