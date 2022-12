ரூ.299 செருப்பு அணிந்து லண்டன் சென்றேன்.. எ.வ.வேலுவுக்கு பல் இல்லையா? ஜெயக்குமாருக்கு வந்த “டவுட்டு”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 299 ரூபாய் பாட்டா செருப்பை அணிந்து தான் லண்டனுக்கு சென்று வந்ததாகவும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போல் விலை உயர்ந்தை பொருட்களை அணியவில்லை எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்து உள்ளார். மீன்வளத்துறை அமைச்சருக்கு இந்த துறையை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்றும் அவர் ஒரு வியாபாரி எனவும் சாடி இருக்கிறார்.

2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமி பேரலையால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

சுனாமியின் 18 ம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு சுனாமி நினைவு சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்தும் அவர் அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன் பின்னர் படகில் நடுக்கடலுக்கு சென்ற அவர் கடலில் பால் ஊற்றியும் மலர்களை தூவியும் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

கர்நாடகாவில் அமலுக்கு வந்தது கட்டாய முக கவசம்- புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பாடு!

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has said that he went to London with Rs.299 Bata Chappals and did not wear expensive items like Chief Minister MK Stalin