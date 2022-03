2 விஷயங்கள்.. கொளுத்தி போட்ட அண்ணாமலை.. கெடு வைத்த செந்தில் பாலாஜி.. கொழுந்து விட்டெரியும் "கொங்கு"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சட்ட வழக்குகள் ஒருபக்கம் நெருக்கி தள்ள, அண்ணாமலை மறுபக்கம் லிஸ்ட் போட்டு புகார் சொல்ல, இப்படி 2 விதமான பரபரப்புகள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியை சுற்றி எழுந்துள்ளது.

கடந்த 2011 -16ல் அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தபோது, வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

மோடியை சந்தித்த இலங்கை நிதியமைச்சர்.. தமிழகம் சார்ந்த 4 திட்டங்களை செயல்படுத்த வலியுறுத்திய பிரதமர்

இந்த வழக்குகள் எம்பி - எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் தற்போது இருந்து வருகின்றன.

English summary

is minister senthil balaji brahmma and going to complain to the cm mk stalin about the his scandal, says annamalai