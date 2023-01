சின்னம் போனா என்ன பண்றது.. அப்போ பாஜக? சட்டென கேட்ட ஓபிஎஸ்! மீட்டிங்கில் திகைத்த "ரரக்கள்".. போச்சா?

அதிமுக உட்கட்சி மோதல் உச்சம் தொட்டுள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவு நிர்வாகிகளுடன் முக்கியமான சில கேள்விகளை நேற்று நடந்த மீட்டிங்கில் கேட்டுள்ளார்.

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தல் தொடர்பாகவும், இதற்காக வேட்பாளரை களமிறக்குவது தொடர்பாகவும் நேற்று ஓ பன்னீர்செல்வம் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார். இந்த ஆலோசனையில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அங்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27-ம் தேதி நடைப்பெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை மார்ச் 2ம் தேதி நடக்கும் என்று இந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே அதிமுக கூட்டணி சார்பாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸின் யுவராஜா போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் இங்கே தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கு பதிலாக அதிமுகவே போட்டியிடும் என்ற முடிவை எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்துள்ளார். இன்னொரு பக்கம் பன்னீர் செல்வமும் இங்கே வேட்பாளரை களமிறக்க முடிவு செய்துள்ளார்.

