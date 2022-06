"2 மாங்காய்".. வன்னியரசு போட்ட போடு.. "உங்களை கன்ட்ரோலே பண்ண முடியலயே".. திமுகவுக்கு செம குஷி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவின் ஆன்மீக அரசியல் குறித்து விசிக கருத்து சொல்லி உள்ளது.. அதுகுறித்து வன்னியரசு பதிவிட்டுள்ள ட்வீட்கள் குறித்தும் விவாதங்கள் வெடித்து வருகின்றன.

கடந்த சில தினங்களாகவே, சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் விவகாரம் தலைதூக்கி உள்ளது.. இக்கோயிலில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன.

அதனை விசாரிக்க அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் ஜோதி தலைமையிலான 5 பேர் கொண்ட குழு இன்றும், நாளையும் விசாரிக்கும் என முன்னதாக கூறப்பட்டு இருந்தது.

திமுக அரசு மலை..மோடி அரசு மடு! பாஜக அண்ணாமலை தமிழக அரசை விமர்சனம் செய்வது ஏன் தெரியுமா? வைகோ பேட்டி

English summary

Is VCK opposed to the Divine politics of the DMK and what does vanniarasu say about that விசிக வன்னியரசு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் விவகாரம் குறித்து ட்விட்களை பதிவிட்டுள்ளார்