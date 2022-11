களையெடுப்பு துவக்கம்.. இது ஆரம்பம் தான்.. 10 நாள் பொறுத்திருங்க.. பரபரப்பை கிளப்பிய அண்ணாமலை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛இது ஆரம்பம் தான். இன்னும் 10 நாட்கள் பொறுத்திருங்கள். இன்னும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் இருக்கு'' என பாஜகவில் இருந்து காயத்ரி ரகுராம் நீக்கம் செய்யப்பட்டது மற்றும் சூர்யா சிவாவின் ஆபாச பேச்சு தொடர்பாக அண்ணாமலை பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பாஜகவில் பிசி பிரிவில் மாநில பொதுச்செயலாளராக இருப்பவர் சூர்யா சிவா. இவர் திமுகவின் மூத்த தலைவரா ன திருச்சி சிவாவின் மகன் ஆவார்.

இந்நிலையில் பாஜகவை சேர்ந்த மாநில சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சிக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் தொடர்பான ஆடியோ வெளியாகி உள்ளது.

English summary

"This is just the beginning. Wait for 10 more days. Gayathri Raghuram has been expelled from the BJP and Annamalai has issued a public warning over Surya Siva's obscene speech.