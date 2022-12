அமமுகவிலிருந்து அதிமுகவிற்கு "ஜம்ப்" செய்த பாலசுந்தரம்.. டிடிவி தினகரனுக்கும் குட்டு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுகவை ஒன்றிணைப்பது ஒருபக்கம் இருக்கட்டும், முதலில் டிடிவி தினகரன் குடும்பத்தோடு ஒன்றியணையட்டும் என்று அதிமுகவில் இணைந்த அமமுக நிர்வாகி பாலசுந்தரம் விமர்சித்துள்ளார். பாஜகவுடன் கூட்டணி என்று கூறிவிட்டு, நிலைப்பாட்டை மாற்றியுள்ளதாகவும், ஜெயலலிதா மரணத்தை மர்மம் இருப்பதாக கூறிய ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் நட்பு பாராட்டி வருவதால், உண்மையான அதிமுகவில் இணைந்ததாக பாலசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சினை காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் இருவரும் தனித்தனியாக பிரிந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே ஓபிஎஸ், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என்று பேட்டியளித்தார்.

இதனால் அதிமுகவில் சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரனின் அமமுக ஆகியோர் இணைய வாய்ப்பு இருப்பதாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில், ஓபிஎஸ், சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரனை இணைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று உறுதியாக கூறப்பட்டது.

