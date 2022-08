நானும் ரெடி..ஓபிஎஸ்க்கு ஓடி வந்து ஆதரவு அளித்த கே.பாக்யராஜ்..என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவை காப்பாற்றமும் எம்ஜிஆரின் பெயரை காப்பாற்றவும் சிறிய தொண்டனாக என்னால் ஆன முயற்சியை செய்திருக்கிறேன் என்று கே.பாக்யராஜ் கூறியுள்ளார். அனைவரும் ஒன்று பட்டு கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று மயிலாப்பூரில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை சந்தித்த கே.பாக்யராஜ் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. தீர்ப்பு யாருக்கு சாதகமாக வரப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ஒருபக்கம் இருந்தாலும் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். எடப்பாடி பழனிச்சாமி மட்டுமல்லாது டிடிவி தினகரன், சசிகலா என அனைவரும் அதிமுக என்ற ஒரு குடையின் கீழ் வரவேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் அழைப்பை நிராகரித்து விட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் செய்துள்ளார்.

English summary

K. Bhagyaraj met and support to O.Paneerselvam: (ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை சந்தித்த கே.பாக்யராஜ்.. உடனடியாக ஆதரவு) K. Bhagyaraj said that I have done my best as a small charity to save AIADMK and MGR's name. K. Bhagyaraj, who met O. Panneer Selvam in Mylapore, said that everyone should come together to strengthen the party.