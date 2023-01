இனி எல்லாம் எடப்பாடி தான்! தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் கவலையில்லை! ஓபிஎஸ்க்கு அதிமுக மாஜி போட்ட குண்டு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றம் அல்லது தேர்தல் கமிஷன் தீர்ப்பு வந்தாலும் சரி கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான். இன்று இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருப்பவர் , நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக மாறுவார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரான கடம்பூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு தற்போது வரை முடிவில்லை. சொல்லப்போனால் வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரையே இந்த விவகாரம் தொடர்ந்து இருக்கும் என்கின்றனர் விவரம் அறிந்த அதிமுகவினர்.

மே மாதம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்றாக இருந்த நிலையில் அதற்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த மாதங்களில் அவர்களுக்கு இடையேயான விரிசல் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றது.

English summary

Whether it is Supreme Court or Election Commission's decision, the decision of the party executives and activists is Edappadi Palaniswami. AIADMK former minister Kadambur Raju has said that the person who is the interim general secretary today will become the permanent general secretary.