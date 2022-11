நகரசபையா? திமுக கட்சிக்கூட்டமா?.. விதிகளை எல்லாம் காத்துல பறக்க விட்டுட்டீங்களே.. விமர்சித்த மநீம!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நகரசபை கூட்டங்கள் முறையாக நடத்தப்படாமல், திமுகவின் கட்சிக் கூட்டங்களைப் போலவே நடத்தப்பட்டதாக மக்கள் நீதி மய்யம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

கிராம சபைக் கூட்டங்கள் போல தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக நகரசபை கூட்டங்கள் கடந்த நவம்பர் 1ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டன. இந்தக் கூட்டங்களில் அமைச்சர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்குபெற்றனர்.

இந்நிலையில், வார்டு கவுன்சிலர் தலைமையேற்று நடத்த வேண்டும் என்ற விதிமுறைகள் இந்த நகரசபை கூட்டத்தில் காற்றில் பறக்கவிடப்பட்டதாக மக்கள் நீதி மய்யம் சாடியுள்ளது.

அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் விதிமுறைகளின்படி இந்த நகர சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படவேண்டும் என்றும் மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

‛‛பால்வாடி’’ அரசியல்.. பாஜக தலைவர் பதவிக்கு அண்ணாமலை தகுதியில்லை.. விளாசிய திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி

English summary

Makkal Needhi Maiam alleged that Urban council meetings were not conducted properly and were conducted like party meetings of DMK. Kamal Haasan's MNM has slammed that the rules that the ward councilor should preside over have been thrown in this urban council meeting.