காவி கொடியை ஏற்றுவதுதான் இனி தேசியமா? அதுதான் இனி தேசிய கொடியா..? ட்விட்டரில் கனிமொழி எம்.பி ஆவேசம்!

சென்னை : தேசிய கொடியை இறக்கி விட்டு காவி கொடி ஏற்றப்பட்டதற்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ள திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி, தேசிய கொடியை அவமதிக்கும் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? அல்லது இனி இதுதான் தேசியம், தேசிய கொடி எல்லாம் என்பார்களா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் கடந்த மாதம் இதுவரை சந்தித்திராத ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவானது. அங்குள்ள அரசு கல்லூரியில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த போது வகுப்பில் அமர கூடாது என கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியதாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேலும் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து மாணவ-மாணவியர்களை சிலர் காவி துண்டு அணிந்து கல்வி நிலையங்களுக்கு வரத் தொடங்கினர்.

