ஜெயலலிதா ஹெல்த் விஷயத்தில் மூடுமந்திரம் எதற்கு..? அன்றே அலர்ட் செய்த கருணாநிதி! அதிமுக அலட்சியம்!

சென்னை: ஜெயலலிதாவை காப்பற்றியிருக்கலாம் என ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அளித்துள்ள அறிக்கை தமிழகத்தையே உலுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

டீ கடைகள் முதல் முடிதிருத்தகம் வரை பட்டித் தொட்டியெங்கும் மீண்டும் ஜெயலலிதா மரணம் பற்றித் தான் விவாதங்கள் ஓடிக்கொண்டுள்ளன.

இந்நிலையில் 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி ஜெயலலிதா உடல்நலம் விவகாரத்தில் மூடுமந்திரம் எதற்கு எனக் கேட்டு ஒரு அறிக்கை விடுத்திருந்தார் கருணாநிதி.

அந்த அறிக்கையில் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ஜெயலலிதாவுக்கு என்ன பிரச்சனை, அவருக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் என்ன என்பதையெல்லாம் நாட்டுமக்களுக்கும், அதிமுகவினருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என கருணாநிதி கேட்டிருந்தார்.

கருணாநிதி சொன்னதை சசிகலா அன்று கேட்டிருந்தால் அவருக்கு இந்தளவு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று அன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையும் பதிவிட்ட ட்வீட்டும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதனிடையே 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி கருணாநிதி வெளியிட்ட அறிக்கையின் விவரம் வருமாறு;

English summary

On September 2016, DMK Former Leader M Karunanidhi Tweeted a Message demanding for the transparent announcement about Jayalalitha health who was admitted for long time in Apollo Hospital. That Old Tweet Goes Viral Now After the Arumugasamy commission report Out.