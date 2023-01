ஜெ.,வுக்காக வாசலில் காத்திருந்த பிரதமர்.. ஆனா இப்போது? இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் மீது ‛அட்டாக்’.. கேசிபி சுளீர்

Chennai

சென்னை: ‛‛ஜெயலலிதா காலத்தில், பிரதமரே ஆயினும் போயஸ் கார்டன் வாசலில் காத்திருந்து சந்தித்து சென்ற கம்பீரமான தலைமையை கொண்டது தான் அதிமுக. தற்போது ஒரு தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவரின் கடைக்கண் பார்வைக்கு முந்தி கொண்டு நிற்கும் சுயநலவாதிகள் இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் அணியினரால் அதிகவிற்கே அவப்பெயர். இருவரும் கட்சியை பாஜகவிடம் அடகு வைத்துவிட்டனர்'' என அதிமுக முன்னாள் எம்பி கேசி பழனிச்சாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளனர். இருதரப்பும் கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இருதரப்பும் நேற்று சென்னையில் உள்ள கமலாலயத்துக்கு சென்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்து ஆதரவு கோரினர். இது தற்போது விவாதப்பொருளாகி உள்ள நிலையில் முன்னாள் எம்பியான கேசி பழனிச்சாமி கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

During Jayalalithaa's time, AIADMK had a dignified leadership who met the Prime Minister at the gate of Poise Garden. Self-interested EPS and OPS cadres who are now ahead of the eye of a National Party state leader are increasingly discredited. Former AIADMK MP KC Palanishamy has severely criticized that both of them have pledged the party to the BJP.