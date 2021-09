கீழடி, கொற்கை ஆய்வு: இந்திய துணைகண்ட வரலாறு இனி தமிழ்நாட்டிலிருந்து துவங்கும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: கீழடி, கொற்கை ஆய்வுகள் காரணமாக இந்திய துணை கண்டத்தின் வரலாறு இனி தமிழ்நாட்டில் இருந்து துவங்கும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டத்திற்கு தென்கிழக்கில் 15 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கிறது கீழடி கிராமம். இங்கு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் மூலம் 2000 -2500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பொருட்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இங்கு மிகப்பெரிய தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் முடிவில் தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் தொல்லியல் ஆய்வுகள் குறித்தும், கீழடி, கொற்கை நகரங்களின் பழமை குறித்தும் பேசினார். இந்த ஆய்வில் தற்போதைய முடிவுகள் குறித்தும், கீழடி நகரம் எவ்வளவு பழமை வாய்ந்தது என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

Keezhai to Aathichanallur: Tamilnadu will be the history of Indian sub continent says CM M K Stalin in his speech.