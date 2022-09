ஸ்டாலின் போட்டுத்தந்த "ரூட்டு".. கப்பென பிடித்துக்கொண்ட பினராயி.. மோடி வர நேரம் பார்த்து.. "சரவெடி"

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் எடுத்த அதே முடிவு ஒன்றை கேரளாவில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் எடுத்துள்ளார்.

பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் முதல்வருக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையில் கடுமையான மோதல் நிலவி வருகிறது. தெலுங்கானா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களில் ஆளுநர், முதல்வர் இடையே கடும் மோதல் நிலவி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டிலும் ஆளுநர் ரவி - தமிழ்நாடு திமுக அரசு இடையிலான மோதல் மீண்டும் எழும்ப தொடங்கி உள்ளது. ஆளுநரின் சமீபத்திய பேச்சுக்கள், தமிழ்நாடு வரலாறுக்கு எதிராக அவர் சொல்லும் கருத்துக்கள் சில திமுகவை கடுமையாக அப்செட் ஆக்கி உள்ளது.

ஆளுநர் ரவியை நேரடியாக எதிர்க்கும் வகையில் துணை வேந்தர்கள் மாநாட்டை தமிழ்நாடு அரசு சில நாட்களுக்கு முன் நடத்தியது. கடந்த மே மாதம் ஊட்டியில் துணைவேந்தர்களின் 2 நாள் மாநாட்டை நடத்தினார் ஆளுநர் ரவி. தமிழ்நாடு அரசு ஆளுநரின் இந்த தனிப்பட்ட மாநாட்டை விரும்பவில்லை.

English summary

Kerala CM Pinarayi follow CM Stalin, Brings bill against VC selection by Governor. Now the CM Pinarayi will have the power to select the VC of universites.