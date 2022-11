மேடையில் மன்னிப்பு கேட்கணும்.. “அவன் கோழை”.. கோர்ட் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஆவேசமாக கொந்தளிக்கும் குஷ்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சைதை சாதிக் இதுவரை மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. என்னையும் எனது சகாக்களையும் அவமதித்த மேடையில் அவர் மன்னிப்பு கேட்கட்டும் என விளாசியிருக்கிறார் பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகை குஷ்பூ.

திமுக பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பாஜகவில் உள்ள நடிகைகள் பற்றி திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானதைத் தொடர்ந்து அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

அந்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் பெற, மன்னிப்புக் கோர வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின்படி, மன்னிப்பு கேட்டதாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தார் சைதை சாதிக்.

இந்நிலையில், எங்களிடம் இதுவரை மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. எங்களை அவமதித்த மேடையிலேயே அவர் மன்னிப்பு கேட்கட்டும் என கொந்தளித்துள்ளார் குஷ்பூ.

சைதை சாதிக் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க..? தமிழக டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ்! பரபர!

English summary

A case was registered against DMK spokesperson Saidai Sadiq after his controversial comments about actresses in the BJP. Saidai Sadiq apologized for anticipatory bail in that case. In this case, Khushbu said that he should apologize on the stage for insulting us.