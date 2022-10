கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு.. வெளிநாட்டு சதி.. ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்பு! தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சந்தேகம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கோவையில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், இது தீவிரவாத நடவடிக்கை என்றும் இதன் பின்னணியில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து உள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் உக்கடத்தில் அதிகாலை சென்று கொண்டிருந்த காரில் இருந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

வேகத் தடையில் கார் ஏறி இறங்கிய போது சிலிண்டர் வெடித்ததாக கூறப்படுகிறது. கார் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியில் அரை கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு போலீசார் தடுப்பு வேலிகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பில் இறந்த ஜமேஷின் வீட்டில் வெடி மருந்து.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பர பர தகவல்

English summary

Tamilnadu BJP president Annamalai tweeted that, "Coimbatore Cylinder blast is no more a ‘cylinder blast’. It’s a clear cut terror act with ISIS links.Will come out in the open & accept this?"