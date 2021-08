செம்பரம்பாக்கம் ஏரி உடைப்பு உண்மையை மூடி மறைப்பதா? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அ.தி.மு.க ஆட்சியில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி உடைப்பு உண்மையை மூடி மறைக்க முயல்வதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக கே.எஸ்.அழகிரி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:- அதிமுக ஆட்சியில் 2015ஆம் ஆண்டில் சென்னையில் கனமழை பெய்தபோது, செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் உடைப்பு ஏற்பட்டதா? அல்லது உபரிநீர் வெளியேற்றப்பட்டதா? என சட்டப்பேரவையில் கடுமையான விவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Congress leader KS Alagiri has condemned opposition leader Edappadi Palanisamy for trying to cover up the fact of the Sembarambakkam lake break during the AIADMK rule